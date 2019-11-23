وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "نور الدين" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده الجهيد في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيفية فاعلة خدمة لشباب مصر بتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.





جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، والمحافظ، فعاليات ملتقي التوظيف الثاني الذي يقام بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحى شرق مدينة أسيوط، ويوفر 7000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 40 شركة.