Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة لـ "نور الدين" تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده الجهيد في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيفية فاعلة خدمة لشباب مصر بتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، والمحافظ، فعاليات ملتقي التوظيف الثاني الذي يقام بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحى شرق مدينة أسيوط، ويوفر 7000 فرصة عمل للذكور والإناث، مقدمة من 40 شركة.

وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف
وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط يتبادلان الدروع في افتتاح ملتقى التوظيف
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

منذ ساعة و 8 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ ساعة

اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ ساعتين

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 19 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

منذ ساعة و 11 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 17 ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 18 ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status