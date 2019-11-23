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"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، شهادات تقدير لـ 12 من أوائل الخريجين في دورة التدريب المهني التي أقامتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة علي مهن التفصيل والحياكة والتكييف والتبريد لمد 4 أشهر، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورة 61 من السيدات والشباب. 

حضر حفل تسليم العقود، محمد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة ومعلومات سوق العمل، وحازم علي حسن وكيل الوزارة مديرية المديرية.

"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
"سعفان" يسلم شهادات تقدير لخريجي مركز التدريب المهني بأسيوط (صور)
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