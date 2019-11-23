الأرصاد الجوية توضح أخبار الطقس غدا في بيان هام





أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل أخبار الطقس غدا في بيان هام، اليوم السبت الموافق 23/11/2019، متوقعة أن يشهد الطقس غدا حالة من الإعتدال ويسود البلاد طقس لطيف نهارا وبارد ليلا، وتُسجل القاهرة غدا 24 درجة.





وعن أخبار الطقس غدا، شرحت الأرصاد الجوية في البيان الصادر عن الهيئة، سبب اضطراب الملاحة في البحر المتوسط، قائلة "الرياح تنشط على البحر المتوسط مما يجعل حركة الموج به مرتفعة، بجانب اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن تفاصيل أخبار الطقس غدا، أوضحت الأرصاد الجوية أن الرؤية تنعدم في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة التي يتعرض لها السائقين على الطرق السريعة في الصباح الباكر، ناصحة بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور والقيادة بهدوء تجنبا للاصطدام.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء، مما دفع الأرصاد الجوية تحذر قاطني هذه المناطق من الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي يتعرضون لها غدا.



