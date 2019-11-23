مفاجآت ميتشو في الزمالك

تمكن حسام فيصل وأحمد عيد ثنائي فريق الشباب بالزمالك من إثبات أنفسهما بعد مشاركتهما في التدريبات وجميع المباريات الودية التي خاضها الفريق خلال فترة توقف الدوري والظهور بشكل جيد.

ولجأ الجهاز الفني لتصعيد بعض الناشئين خلال توقف الدوري للتغلب على النقص العددي الذي يواجه الفريق وغياب العناصر الدولية





وأثنى الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك على إمكانيات الثنائي وأكد على نواياه في الاعتماد عليهما خلال الفترة المقبلة ومنحهما الفرصة بشكل أكبر في ظل ضغط اللقاءات على الصعيد المحلي والقاري وصعوبة الاعتماد على تشكيل ثابت وإمكانية فقدان أيًا من العناصر الأساسية سواء للاجهاد أو الإصابة، وشارك الثنائي في بعض الوديات الأخيرة وقدما مستويات مميزة.



