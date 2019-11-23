محمد شاهين وحمادة مجدي يشعلان زفاف محمد الدمنهوري وفاطمة عوف (صور)

احتفل المحاسب محمد مصطفى الدمنهوري بزفافه على الآنسة فاطمة عوف، بحضور أهل وأصدقاء العروسين، ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع الراقي وعدد من الشخصيات العامة.

أحيا حفل الزفاف النجم محمد شاهين الذي قدم على مدار أكثر من ساعة متواصلة نخبة كبيرة من أشهر أغانية التي تفاعل معها الحضور، ثم أشعل المطرب حمادة مجدي أجواء الحفل بمجموعة من الأغاني التي اشتهر بها.

لفت أنظار الحضور ديكورات الحفل المبهرة، حيث نظم الحفل إسلام نصر، واستمر الحفل حتى الصباح، وذلك باحدي الفنادق الكبرى بالتجمع.