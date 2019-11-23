رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر رابط ماتش bein SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة YallaKora

يستعد ملعب بوتاركي معقل فريق ليجانيس الإسباني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل عندما يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على أصحاب الأرض، ضمن منافسات الدوري الإسباني، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بالليجا KORA ONLINE، ليجانيس يصطدم ببرشلونة بالليجا.

كورة ستار ويلتقي برشلونة مع ليجانيس اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد ليجانيس KORA STARA، بالدوري الإسباني.

موعد مباراة ليجانيس وبرشلونة

وتقام مباراة برشلونة ضد ليجانيس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة ليجانيس وبرشلونة

وتذاع مباراة برشلونة ضد ليجانيس، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري للدوري الإسباني، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD3، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد ليجانيس للدوري الإسباني LIVE SHOOT، بالجولة الرابعة عشر بالدوري.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل الإستمرار على قمة الدوري مناصفة مع غريمه التقليدي ريال مدريد بنفس الرصيد، تابع كورة جول ليجانيس يستضيف برشلونة، بالجولة الرابعة عشر لليجا KORA GOAL.

يلا شووت بلس برشلونة ضد ليجانيس، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة وبنفس الرصيد مع ريال مدريد إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل ليجانيس المركز الأخير برصيد 6 نقاط بجدول الترتيب، شاهد مباراة برشلونة ضد ليجانيس عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد ليجانيس بملعب بوتاركي عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora، البلوجرانا يسعى لمواصلة تصدره لجدول ترتيب الليجا.







