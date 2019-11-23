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بين الجنة والأرض.. القضية الفلسطينية بعيون المخرجة نجوى نجار والمنتج هاني قرط في تعاونهما الثالث

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:14 م
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بين الجنة والأرض
بين الجنة والأرض
أحمد رمضان متولي
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يستمر التعاون بين المخرجة الفلسطينية نجوى نجار وزوجها المنتج هاني القرط للفيلم الثالث على التوالي في بين الجنة والأرض الذي يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي يوم السبت المقبل، وقد نجحت أفلام الثنائي السابقة (المر والرمان– 2008) و(عيون الحرامية– 2014) في الاستحواذ على إعجاب الجماهير والنقاد، بسبب مناقشتها للقضية الفلسطينية بأسلوب أكثر بساطة ومختلف في الطرح.

 

العامل الرئيسي أفلام نجوى نجار وهاني القرط السابقة هو المعتقلات الإسرائيلية التي تتمحور حولها الأحداث بشكل أو آخر، ونجح فيلمها الأول المر والرمان في الحصول على عدة جوائز من مهرجانات مسقط بعمان وسان سابستيان بإسبانيا، أما فيلمها الثاني عيون الحرامية والحاصل على عدة جوائز أيضاً مثّل فلسطين في جوائز الأوسكار لعام 2015، ومن المرتقب أن تستمر تجربتها الثالثة في النجاح وتتجاوزه أيضاً.

 

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق،وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

 

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج هاني قرط(Ustura Films)، بالتعاون مع Paul ThiltgesDistribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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