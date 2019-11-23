مي سليم ضيفة إنجي علي الخميس على "نجوم إف إم"

تحل الفنانة مي سليم، ضيفة على إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم"،اليوم الخميس في الثامنة مساءً على إذاعة "نجوم إف إم".

وتتحدث مي سليم، عن دورها في مسلسل "حواديث الشانزلزيه"، والأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية مع عدد كبير من النجوم مثل عادل إمام وأحمد السقا.

كما تتطرق إلى آخر أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى حياتها العائلية بعيدا عن الفن.

"أسرار النجوم" يذاع كل يوم خميس من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً، على "نجوم إف إم".

وتستضيف إنجي علي في "أسرار النجوم"، نجمًا مميزًا في كل حلقة من حلقات البرنامج للحديث معه عن آخر أخباره الفنية، وآخر المشاريع سواء الدرامية أو السينمائية.