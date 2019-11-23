حزب الله: أمريكا تعرقل تشكيل الحكومة في لبنان

أكد نائب أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، اليوم السبت، أن أمريكا هي المعرقل الأول في تشكيل الحكومة اللبنانية، لأنها تريد حكومة على شاكلتها.

وأشار قاسم، إلى أن واشنطن تتحرك في الخفاء، وتفرض شروطها، وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها، مضيفًا أن أمريكا تريد حصتها من لبنان.

وبحسب قناة العربية، اتهم نعيم قاسم، مجددا أطرافا لبنانية بالعمالة للخارج.

وقد رأى السفير الأمريكي السابق لدى لبنان، جيفري فيلتمان، أن سمعة "حزب الله" تآكلت خلال المظاهرات التي يشهدها لبنان حالياً، معتبراً أن الحزب لم يعد نظيفاً.

وقال فيلتمان، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مطالبة نصر الله للمتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم لم يصغِ إليها المتظاهرون وحتى من داخل طائفته، فبعضهم استمع والبعض لم يعره اهتماماً، وهو مشهد جديد لم يشهده لبنان من قبل.

وأضاف: "لقد رأينا واستمعنا إلى خطابات نصر الله.. 4 خطابات طالب فيها المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم لكنهم لم يعودوا".

وتابع فيلتمان قائلاً: إن محاولة حزب الله التشكيك بالمتظاهرين ونواياهم قوّضت السمعة التي عمل عليها لعقود، وأصبح اليوم مثله كمثل بقية الأحزاب السياسية في لبنان التي فقدت مصداقيتها مع الشعب.