عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

حرص الفنان محمد هنيدي، على طمأنة محبيه على صحته، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".





حيث نشر "هنيدي" صورة له بعد إجرائه عملية في فكه،وعلق على الصورة قائلاً :"الحمد لله صورة قبل العملية اللى عملتها من ٣ أيام ،خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة".





ومن المقرر أن يستأنف هنيدى تصوير فيلمه "كينج سايز"، ليلحق العرض في سباق اجازة منتصف العام القادم.





ومن ناحية أخرى شارك هنيدى مؤخرًا فى موسم الرياض من خلال مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى وشارك فيها عددا كبير من النجوم وهم مها أبو عوف وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى.