Advertisements
Advertisements
Advertisements

قاضي أمريكي يمنح 180 مليون دولار لمراسل تحتجزه إيران

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
منح قاض فيدرالي أمريكي لصحفي في الواشنطن بوست وعائلته حوالي 180 مليون دولار في الدعوى المرفوعة ضد إيران على مدار 544 يومًا من اعتقاله وتعذيبه أثناء احتجازه بتهم تجسس منتقدة دوليًا.

ويأتي الأمر في القضية التي رفعها جيسون رضيان بعد حوالي أسبوع من قيام المسؤولين الإيرانيين بإغلاق الإنترنت وشن حملة أمنية على المتظاهرين الذين أغضبتهم أسعار البنزين التي حددتها الحكومة ارتفاعًا حادًا. ومع عودة الدخول إلى الإنترنت ببطء، عاقبت الحكومة الأمريكية وزير الاتصالات الإيراني ردًا على إغلاق الإنترنت.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي ريتشارد ليون في واشنطن الحكم في وقت متأخر من يوم الجمعة في قضية رضيان، واصفًا كيف أن السلطات في إيران حرمت الصحفي من النوم والرعاية الطبية وأساءت معاملته أثناء سجنه.

وقال ليون في حكمه، احتجزت إيران جيسون وهددت بقتل جيسون وفعلت ذلك بهدف إجبار الولايات المتحدة على إطلاق سراح السجناء الإيرانيين كشرط لإطلاق سراح جيسون.

وأضاف القاضي في وقت لاحق، احتجاز رجل رهينة وتعذيبه لكسب النفوذ في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر شائن ويستحق العقاب ويحتاج بالتأكيد إلى الردع.

ولم ترد إيران على الدعوى على الرغم من تسليمها إلى الحكومة من قبل السفارة السويسرية في طهران، التي تشرف على المصالح الأمريكية في البلاد.

ولم يرد رضيان ومحاموه على طلب للتعليق، بينما صرح مارتن بارون، المحرر التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست، في بيان أن معاملة رضيان من قبل إيران كانت "مرعبة".

وأظهرت قضية رضيان، التي بدأت باعتقاله تحت تهديد السلاح عام 2014 إلى جانب زوجته يغاني صالحي، كيف يمكن للجمهورية الإسلامية الاستيلاء على أولئك الذين تربطهم صلات غربية لاستخدامها في المفاوضات. إنها ممارسة تحكيها جماعات حقوق الإنسان والمحققون التابعون للأمم المتحدة وعائلات المحتجزين.

وعلى الرغم من كونه صحفيًا معتمدًا في "الجريدة"، إذ سمح له بالعيش والعمل في إيران، فقد نُقل رضيان إلى سجن إيفين بطهران، وأُدين لاحقًا في محاكمة مغلقة أمام محكمة ثورية بتهم التجسس التي لا تزال غير واضحة.

لا تزال إيران تركز على القضية حتى اليوم، حيث سعت مسلسل تلفزيوني حديث إلى تمجيد المتشددين وراء الاعتقال.

يبقى من غير الواضح كيف وما إذا كان سيتم دفع المال. وقد يأتي من صندوق الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة، والذي قام بتوزيع الأموال على المحتجزين والمتأثرين باستيلاء الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وما تلاها من أزمة الرهائن.

وأطلق رضيان على الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، والذي صنفته إدارة ترامب هذا العام كمنظمة إرهابية، ومتهم في القضية.

ويأتي هذا الأمر بعد أسبوع من رفع أسعار البنزين في 15 نوفمبر، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات تحولت إلى عنف سريع، حيث شهدت محطات الوقود والبنوك والمتاجر تحترق على الأرض.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد إن الاضطرابات والقمع أسفر عن مقتل 106 أشخاص على الأقم، ولكن عارضت إيران هذا الرقم دون أن تقدم تقريرها الخاص.

وكان مكتب للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق إنه يخشى من أن تؤدي الاضطرابات إلى مقتل "عدد كبير من الناس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منح مراسل قاضي امريكي ايران

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

منذ أقل من نصف ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ ساعة و 14 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

منذ ثلث ساعة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 16 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ ربع ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

منذ ساعة و نصف

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

موضوعات متعلقة

إيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة على أي مستوى

مزدوجو الجنسية رهائن في يد النظام الإيراني

أستراليا: محاضر بجامعة ملبورن من بين المحتجزيين في إيران

بسبب إيران.. "واشنطن بوست" توضح سبب ترك بولتون لمنصبه

زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا يسعون لاجراء محادثات جديدة مع إيران

"تي آي جيه" البريطانية تفتح النار على النظام الإيراني وممارساته ضد حقوق الإنسان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status