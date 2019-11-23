قاضي أمريكي يمنح 180 مليون دولار لمراسل تحتجزه إيران

منح قاض فيدرالي أمريكي لصحفي في الواشنطن بوست وعائلته حوالي 180 مليون دولار في الدعوى المرفوعة ضد إيران على مدار 544 يومًا من اعتقاله وتعذيبه أثناء احتجازه بتهم تجسس منتقدة دوليًا.



ويأتي الأمر في القضية التي رفعها جيسون رضيان بعد حوالي أسبوع من قيام المسؤولين الإيرانيين بإغلاق الإنترنت وشن حملة أمنية على المتظاهرين الذين أغضبتهم أسعار البنزين التي حددتها الحكومة ارتفاعًا حادًا. ومع عودة الدخول إلى الإنترنت ببطء، عاقبت الحكومة الأمريكية وزير الاتصالات الإيراني ردًا على إغلاق الإنترنت.



وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي ريتشارد ليون في واشنطن الحكم في وقت متأخر من يوم الجمعة في قضية رضيان، واصفًا كيف أن السلطات في إيران حرمت الصحفي من النوم والرعاية الطبية وأساءت معاملته أثناء سجنه.



وقال ليون في حكمه، احتجزت إيران جيسون وهددت بقتل جيسون وفعلت ذلك بهدف إجبار الولايات المتحدة على إطلاق سراح السجناء الإيرانيين كشرط لإطلاق سراح جيسون.



وأضاف القاضي في وقت لاحق، احتجاز رجل رهينة وتعذيبه لكسب النفوذ في المفاوضات مع الولايات المتحدة أمر شائن ويستحق العقاب ويحتاج بالتأكيد إلى الردع.



ولم ترد إيران على الدعوى على الرغم من تسليمها إلى الحكومة من قبل السفارة السويسرية في طهران، التي تشرف على المصالح الأمريكية في البلاد.



ولم يرد رضيان ومحاموه على طلب للتعليق، بينما صرح مارتن بارون، المحرر التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست، في بيان أن معاملة رضيان من قبل إيران كانت "مرعبة".



وأظهرت قضية رضيان، التي بدأت باعتقاله تحت تهديد السلاح عام 2014 إلى جانب زوجته يغاني صالحي، كيف يمكن للجمهورية الإسلامية الاستيلاء على أولئك الذين تربطهم صلات غربية لاستخدامها في المفاوضات. إنها ممارسة تحكيها جماعات حقوق الإنسان والمحققون التابعون للأمم المتحدة وعائلات المحتجزين.



وعلى الرغم من كونه صحفيًا معتمدًا في "الجريدة"، إذ سمح له بالعيش والعمل في إيران، فقد نُقل رضيان إلى سجن إيفين بطهران، وأُدين لاحقًا في محاكمة مغلقة أمام محكمة ثورية بتهم التجسس التي لا تزال غير واضحة.



لا تزال إيران تركز على القضية حتى اليوم، حيث سعت مسلسل تلفزيوني حديث إلى تمجيد المتشددين وراء الاعتقال.



يبقى من غير الواضح كيف وما إذا كان سيتم دفع المال. وقد يأتي من صندوق الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الولايات المتحدة، والذي قام بتوزيع الأموال على المحتجزين والمتأثرين باستيلاء الطلاب الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وما تلاها من أزمة الرهائن.



وأطلق رضيان على الحرس الثوري شبه العسكري الإيراني، والذي صنفته إدارة ترامب هذا العام كمنظمة إرهابية، ومتهم في القضية.



ويأتي هذا الأمر بعد أسبوع من رفع أسعار البنزين في 15 نوفمبر، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات تحولت إلى عنف سريع، حيث شهدت محطات الوقود والبنوك والمتاجر تحترق على الأرض.



وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتقد إن الاضطرابات والقمع أسفر عن مقتل 106 أشخاص على الأقم، ولكن عارضت إيران هذا الرقم دون أن تقدم تقريرها الخاص.



وكان مكتب للأمم المتحدة قد قال في وقت سابق إنه يخشى من أن تؤدي الاضطرابات إلى مقتل "عدد كبير من الناس".

