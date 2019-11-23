Advertisements
Advertisements
Advertisements

مخاوف الزمالك من مواجهة إنبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:12 م
Advertisements
الزمالك
الزمالك
هاني عصام
Advertisements
رفع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك درجة الاستعداد القصوى استعدادا لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

وتوقفت المسابقة لما يزيد عن 40 يوما لظروف خوض بطولة افريقيا تحت 23 سنة؛ ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين للفورمة المثالية

وجاءت أبرز المخاوف من جانب المدرب من الناحية البدنية وغياب اللاعبين عن المباريات الرسمية ورغم وضع برنامج تدريبي وخوض أكثر من ودية.

لكن الجهاز يرى أن المباريات الرسمية لها استعداد وشكل مختلف تمامًا، وكثف المدرب من الجرعات التدريبية في الأيام الماضية في محاولة للوصول بهم إلى الشكل الأمثل بالإضافة إلى الاستقرار بصورة أكبر على العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في لقاء إنبي، ورفض المدرب الحديث عن أي ملفات أخرى سواء العروض أو تعديل العقود حتى لا يتأثر تركيزهم بشكل سلبي قبل لقاء إنبي.


ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.

وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويستعيد الزمالك في لقاء إنبي مجهودات الدوليين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة بالأمس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك صفقات الزمالك الزمالك وانبي الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

منذ نصف ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 16 ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ 19 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

فرجاني ساسي "المجهد" يقود الزمالك أمام الجونة

مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر.. قمة مع الأهلي وفخ إفريقي

محمود عبد العزيز يسافر إلى ألمانيا الأحد المقبل

عاجل.. الزمالك يضحي بحارسه

عرض سعودي جديد لضم مهاجم الزمالك

ميتشو يحسم قراره بشأن رحيل نجم الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status