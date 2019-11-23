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"قوى عاملة أسيوط": منحنا 5573 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قال حازم علي حسن مدير مديرية القوي العاملة بأسيوط، إن إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية قامت بمنح 5573 شهادة أمان للعمالة المسجلة بالمديرية، وبلغت قيمتها 4 ملايين و703 ألاف جنيه، فضلا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لنحو 7000 عامل، بما قيمته 3.5 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ أسيوط، مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 50 متدربا من متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور العميد أيمن رمضان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة.


وتم عرض فيلم فيديو عن مبادرة "مصر بكم أجمل " تضمن ما تم تنفيذه خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة.

وفى ختام إطلاق المبادرة كرم الوزير 5 شركة بمنحها شهادات تقدير مقدما لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدى الإعاقة لدمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

كما كرم فريق عمل المبادرة وبعض العاملين بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز فى الإشراف على تنفيذ المراحل الثلاث للمبادرة فى المحافظات الخمس التى تمت فيها، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

كما حضر إطلاق المبادرة محمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وعطيات سيد أبوزيد مسئول ملف "مصر بكم أجمل".

"قوى عاملة أسيوط": منحنا 5573 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة
"قوى عاملة أسيوط": منحنا 5573 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة
"قوى عاملة أسيوط": منحنا 5573 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة
"قوى عاملة أسيوط": منحنا 5573 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة
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