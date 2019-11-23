وفاء عامر تعلق على تشبيه ياسمين صبري بفاتن حمامة





وأكملت كلامها أثناء لقائها ببرنامج "Et بالعربي" عن موضوع تشبيه ياسمين بالفنانه فاتن حمامة قالت "أن مشوار ياسمين مازال في البدايه ولن نستطيع ان نحكم علي فنان من عمل واحد ولا يجوز ان نضغط علي ياسمين لانها مازالت في البدايه ولم تقدم شئ.



مسلسل حكايتي



وجدير بالذكر أن الفنانة وفاء عامر وياسمين صبري تشاركا في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "حكايتي" وهو أول بطولة مطلقة للفنانة ياسمين صبري لها، واستطاعت تحقيق شهرة أكبر من خلاله، بالرغم من الانتقادات التي لاحقتها بسبب عدم إتقانها لبعض المشاهد خصوصا مشهد وفاة والدتها ضمن أحداث المسلسل.



مسلسل حكايتي بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، نهال عنبر، أحمد جمال سعيد، هنادي مهنا، وسارة نخلة، ورانيا ملاح.





كشفت الفنانة وفاء عامر، عن حبها للفنانة ياسمين صبري، حيث قالت أنها منذ بدايه وقوع عينيها عليها شعرت أنها تستحق كل خير ولو أن الله أعطاها أي خير فذلك لأن قلبها أبيض، على حد تعبيرها.