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محافظ أسيوط: مبادرة "مشروعك" تخلق جيلا جديدا من المستثمرين الصغار

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:51 م
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اللقاء
اللقاء
إسماعيل منطاوي
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تنفيذ 6631 مشروعا لشباب الخريجين وصغار المستثمرين بقرى ومراكز المحافظة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والشبابية والمحلية "مشروعك" بتكلفة إجمالية بلغت 542 مليون جنيه، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الصعيد وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.

وجاء ذلك خلال إطلاق وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ أسيوط، مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 50 متدربا من متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور العميد أيمن رمضان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد علي حسن مدير المديرية.

وأكد المحافظ أن مبادرة "مشروعك" تساهم في خلق جيل جديد من المستثمرين الصغار من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موضحًا أن المبادرة توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عن طريق مساعدة الشباب على فتح مشاريع جديدة تساعد فى تحقيق التنمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب، لافتًا إلى أن المبادرة لا تهدف فقط لخفض معدلات البطالة إنما تساهم فى دعم قدرات الشباب الإبداعية وتنمية فكرة العمل الحر.

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