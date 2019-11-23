«YALLA شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط ماتش barcenona يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة اليوم

كورة ستار kora live بث مبارة برشلونة ضد ليجانيس يلا شوت koora goal بث مباشر يلا شوت.يتصدر برشلونة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما يقع ليجانيس في المركز الأخير برصيد 6 نقاط. كورة جول برشلونة وليجانيس kooora goal، كورة ستار برشلونة وليجانيس kora star ، بين ماتش بث مباشر برشلونةوليجانيس اليوم bein match،





يحل نادي برشلونة فى الثانية ظهر اليوم، السبت، ضيفاً ثقيلاً على ليجانيس، على الملعب البلدي دى بوتاركى، فى إطار منافسات الجولة الرابع عشر في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".





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ويدخل برشلونة اللقاء في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق ليجانيس في المركز العشرين والأخير برصيد 6 نقاط.





وحقق برشلونة الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى مباراة واحدة، وسقط فى ثلاث مباريات، من إجمالى 12 مواجهة.







