Advertisements
Advertisements
Advertisements

«YALLA شووت NOW» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر رابط ماتش barcenona يلا شوت PLUS رابط ماتش برشلونة اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:48 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
Advertisements
كورة ستار kora live بث مبارة برشلونة ضد ليجانيس يلا شوت koora goal بث مباشر يلا شوت.يتصدر برشلونة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما يقع ليجانيس في المركز الأخير برصيد 6 نقاط. كورة جول برشلونة وليجانيس kooora goal، كورة ستار برشلونة وليجانيس kora star ، بين ماتش بث مباشر برشلونةوليجانيس اليوم bein match،

يحل نادي برشلونة  فى الثانية ظهر اليوم، السبت، ضيفاً ثقيلاً على ليجانيس، على الملعب البلدي دى بوتاركى، فى إطار منافسات الجولة الرابع عشر في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

يعلق على المباراة خليل البلوشي يلا شووت برشلونة وليجانيس يلا شوت اليوم، ماتش برشلونة وليجانيس، كورة جول برشلونة وليجانيس بث مباشر kooora goal، كورة ستار برشلونة وليجانيس kora star ، بين ماتش بث مباشر برشلونة وليجانيس bein match،

ويدخل برشلونة اللقاء في صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق ليجانيس في المركز العشرين والأخير برصيد 6 نقاط.

وحقق برشلونة الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى مباراة واحدة، وسقط فى ثلاث مباريات، من إجمالى 12 مواجهة.


Advertisements

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يضغط من أجل عودة الجماهير

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 18 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

منذ 17 دقيقة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

منذ أقل من نصف ساعة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ ساعة و 16 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 21 ساعة

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

عاجل.. أول ظهور لـ محمد هنيدي بعد خضوعه لإجراء عملية جراحية

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status