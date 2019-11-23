وزيرة الصحة تعتذر لأطباء التكليف لغيابها عن لقاء حل أزمتهم

اعتذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم حضورها الاجتماع الموسع مع شباب الأطباء دفعتي التكليف سبتمبر 2019، ومارس 2020، بنقابة الأطباء، للنقاش حول نظام التكليف الجديد، والذي تم دعوتها لحضوره من قبل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، نظرا للارتباطات المسبقة.



وكانت أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف.



ودعا الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لحضور لقاء مفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري.



وتأتي تلك الدعوة استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر ٢٠١٩ ومارس ٢٠٢٠ إلى لجنة شباب النقابة العامة.



