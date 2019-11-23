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وزير القوى العاملة يدشن المبادرة الأولى من "مصر بكم أجمل" بأسيوط

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:47 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
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دشن وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 50 متدربا من متحدى الإعاقة للمشاركة في سوق العمل والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور العميد أيمن رمضان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد علي حسن مدير المديرية.

وقال إن وزارة القوى العاملة أطلقت هذه المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مشيرا إلى أنه فى إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة مشيرا إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بإطلاق 13 برنامجا من مبادرة "مصر بكم أجمل" فى 5 محافظات هى الشرقية والدقهلية وبنى سويف والإسكندرية، واليوم في أسيوط، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الخمس وباقى وأسوان، منوها إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقى أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

وأشار إلى أن المبادرة توعى الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

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