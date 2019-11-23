رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للمنتخب الأوليمبي

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، المنتخب الأولمبي لكرة القدم، لفوزه المستحق في الدور النهائي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020.





ونشر رئيس جامعة القاهرة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": عاش الرجالة، الف مبرووك الفوز المستحق لمصر.





وسجل هدفي منتخب مصر كريم العراقي ورمضان صبحي، بينما سجل هدف منتخب كوت ديفوار أبو بكر دومبيا.





وتأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.



