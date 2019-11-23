نائب رئيس جامعة المنيا يلتقي بنظيريه المسئولين عن قطاع البيئة بـ"هيلدسهايم الألمانية"

اجتمع الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بنظيريه من أعضاء الوفد الألماني المسئولين عن قطاع البيئة بمدينة هيلدسهايم الألمانية؛ وذلك لدراسة آخر المستجدات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتدوير المخلفات عالميًا، وإرساء دعائم التعاون بين جامعة المنيا والجامعات العالمية، من خلال تطوير برامج تنمية محافظات الصعيد وقدرتها علي توفير الخدمات العامة للمواطنين، كما شمل اللقاء عرض لأنشطة وانجازات قطاع شئون البيئة بجامعة ومحافظة المنيا.





جاء اللقاء استكمالًا لزيارة الوفد الألماني لمدينة هيلدسهايم، الذي استقبله الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا صباح الخميس بالجامعة، والذي حضره كلًا من، تورستن بالك بمكتب البيئة والمخلفات الصلبة الألماني، أوليفر روزنر ممثلًا عن مكتب التعاون الدولي، ومن جانب جامعة المنيا حضر اللقاء الدكتور مجدي مصطفي وكيل كلية الطب لشئون البيئة والمنسق العام لمشروع القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا، والدكتور طارق نبيه وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور اسلام بكلية الألسن.





وتناول اللقاء تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين للاستفادة بالخبرات الألمانية لإحداث نقلة نوعية في تحسين الأوضاع التنموية لسكان محافظة المنيا بصعيد مصر.



