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تفاصيل عودة سعد لمجرد لإحياء الحفلات الغنائية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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سعد لمجرد
سعد لمجرد
شيماء يونس
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أعرب سعد المجرد، عن سعادتة بعودتة للحفلات العامة مرة أخري، وذلك عبر صفحته الشخصية علي "إنستجرام".


من المقرر أنه سيشارك في الحفلات حسب قولة، وذلك بعد أن نشر صورة له بتعليق خاص به حيث قال: " سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة، سأوافيكم قريبا ان شاء الله بالتواريخ"، بل و تجاوب معه جمهورة من خلال تعليقات أكتملت بالسعادة و دعوات بالتوفيق له وأنتظار الجديد.


علما بأن غيابة يقرب لثلاث سنوات، بسبب قضيته في فرنسا، وذلك منع الفنان من المشاركة في أحداث فنية، وحتى سفره للمغرب يحتاج لترخيص من السلطات الفرنسية، وذلك على خلفية اتهامه في قضيتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي.


وفي تصريح خاص ل ETبالعربي، أن سعد تقدم للقضاء الفرنسي بالسماح له بالغناء بالحفلات العامة، و قد وافق القاضي علي طلبه يوم 19 نوفمبر في جلسة حضرها سعد بالأضافة لتصريح لاقامة حفلتين.


ويذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد هي أغنية "سلام" التي حققت نجاحًا كبيرا بنسب مشاهدة عالية على يوتيوب، إذا انها تخطت ال 23 مليون مشاهدة، كما أنه حقق نجاحًا ملحوظًا بأغنية "انساي" التي قدمها برفقة الفنان محمد رمضان، علي أن الاخيرة تم حزفها من علي منصة اليوتيوب بسبب الملكية الفكرية لأحدي شركات الإنتاج الفرنسية، وأن مخرج الأغنية حسام حسني عبر عن هذا قائلا:" أن الامر غير مفهوم علي الاطلاق بالنسبة لي وباقي صناع الاغنية، وأنهم يحاولون الوصل لسبب منطقي لحزف الاغنية".


ويذكر أن سعد المجرد ولد في نيسان 1985 في المغرب، بدأ نجمه يسطع في عام 2007 مع مشاركته في برنامج المواهب "سوبر ستار" في لبنان، وسجل المجرّد أكبر نجاح له مع أغنية "المعلم" التي أطلقها في 2015 وشوهدت مئات ملايين المرات عبر "يوتيوب".

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