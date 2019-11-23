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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر بدون تقطيع Ronaldo كورة لايف رابط ماتش يوفنتوس DERBY

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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تفتتح منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، اليوم السبت، بمواجهة يوفنتوس المتصدر حامل اللقب، ومضيفه أتلانتا الذي تخلص خلال الأعوام الأخيرة من صفة الفريق الضعيف، وتشكل المباراة أمامه مواجهة شائكة ليوفنتوس. فقد كان آخر انتصار ليوفنتوس على ملعب أتلانتا في موسم 2015 – 2016، وفاز يوفنتوس حينها 2 – صفر، وبعدها حقق ثلاثة تعادلات صعبة على الملعب نفسه في الدوري وكانت بنتيجة 2 – 2.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد أنقذ يوفنتوس من الهزيمة أمام مضيفه أتلانتا، وسجل هدف التعادل 2 – 2 في الدقيقة 78 من المباراة، بعد أن طرد زميله رودريغو بينتانكور. وفي يناير (كانون الثاني)، تغلب أتلانتا على ضيفه يوفنتوس 3 – صفر، ليطيح به من دور الثمانية بكأس إيطاليا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي

مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا في الدوري الايطالي
وأثار رونالدو، الذي كان يعاني من مشكلات في الركبة، حالة جدل إثر احتجاجه على تغييره خلال المباراة الماضية ليوفنتوس في الدوري، ومشاركة باولو ديبالا بدلاً منه، وقد سجل ديبالا هدف الفوز 1 – صفر ليوفنتوس في شباك ميلان في مباراة الفريقين بالمرحلة الثانية عشرة. وبعدها اعترف رونالدو بأنه كان بعيداً عن مستواه، وقد استعاد رونقه بتسجيل أربعة أهداف للمنتخب البرتغالي في مباراتي ليتوانيا ولوكسمبورغ، ليقود بلاده إلى حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).


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