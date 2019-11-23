محمد النني يتحدث عن نجوم أمم إفريقيا تحت 23 عاما

حرص محمد النني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش التركي والمنتخب الوطني الأول، على تهنئة المنتخب الأوليمبي، بعد التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.



وغرد محمد النني على صورة قام بنشرها لمنتخب مصر الأوليمبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا: "مبروك لمصرنا الحبيبه وشعبها حصول منتخبنا الأوليمبي الرائع علي العلامه الكامله بوصوله لأولمبياد طوكيو وحصوله علي كأس أفريقيا الف مبروك للجهاز الفني واللاعبين الرائعين".



وتوج المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.



واستضافت مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، بمشاركة 8 منتخبات تنافست على حصد ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



وتأهلت منتخبات مصر صاحب اللقب وكوت ديفوار الوصيف، وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث، إلى نهائيات أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها في يوليو المقبل.



وشهدت البطولة تسجيل 21 هدفا في دور المجموعات، و7 أهداف في نصف النهائي، بالإضافة إلى سبعة أهداف في مباراتي النهائي و"الثالث والرابع"، ليصل مجموع الأهداف 35 هدفا.



حصيلة الـ35 هدفا، هي الأقل في تاريخ البطولة، حيث شهدت النسخة الأولى في المغرب، عام 2011 تسجيل نفس العدد وهو 35 هدفا، بينما النسخة الثانية التي أقيمت في السنغال عام 2015، 36 هدفا.



وكان للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، العدد الأكبر من الجوائز الفردية، حيث حصل محمد صبحي على جائزة أفضل حارس ورمضان صبحي على أفضل لاعب بالبطولة، ومصطفى محمد أفضل هداف، ومنتخب مصر صاحب اللعب النظيف.



ويتوج الفراعنة الصغار بلقب البطولة لأول مرة في التاريخ، وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخهم بالبطولة التي تنطلق يوليو المقبل.