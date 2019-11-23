طرح أغنية "Mann Mein Shiva" من فيلم Panipat



الأغنية من تأليف أجاي ناد أتول، وقام بغناء الأغنية كونال جانجاوالا، ديبانشي ناجار وبادمانه جايكواد.



يُظهر الفيديو الماراثيون وهم يحتفلون بفوزهم، وأرجون كابور الذي سيُلعب دور محارب مارثا "ساداشيف باهو راو" في"Panipat"​​، ثم ينضم للجنود ويبدأ الرقص في مدح اللورد شيفا، وكريتي سانون التي تلعب دور "بارفاتي باي" زوجة ساداشيف راو بهاو، وتنضم إليهم مع نساء أخريات.



نشر أرجون كابور الفيديو على تويتر، وكتب "صرخة انتصار شيفا يتردد صداها عاليًا! Mann Mein Shiva من Panipat طُرحت الآن".



قدم فريق Panipat عرضًا رائعًا اليوم، في حفل إطلاق أغنية Mann Mein Shiva، حيث تم الترحيب بالفريق، بما في ذلك أرجون كابور وكريتي سانون وآشوش جواريكر، بأسلوب ماهاراشتريان التقليدي، من قبل الراقصين الشعبيين، وطابق الممثلون أيضًا خطوات الرقص مع الراقصين.



فيلم ​​Panipat هو فيلم دوري، يستند إلى معركة بانيبات ​​الثالثة التي حدثت بين إمبراطورية مارثا والجيش الأفغاني في 14 يناير 1761، وبصرف النظر عن أرجون وكريتي، يقوم ببطولة الفيلم أيضًا سانجاي دت وهو يلعب دور الملك الأفغاني أحمد شاه العبدلي.





طرحت الشركة المنتجة للفيلم الهندي "Panipat"، أغنية ​​جديدة من الفيلم بعنوان "Mann Mein Shiva".وجاء في الفيديو أرجون كابور وكريتي سانون وهما يمدحان شيفا ويرقصون على أنغام "Har Har Mahadev".