Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح أغنية "Mann Mein Shiva" من فيلم Panipat

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:22 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
طرحت الشركة المنتجة للفيلم الهندي "Panipat"، أغنية ​​جديدة من الفيلم بعنوان "Mann Mein Shiva".

وجاء في الفيديو أرجون كابور وكريتي سانون وهما يمدحان شيفا ويرقصون على أنغام "Har Har Mahadev".

الأغنية من تأليف أجاي ناد أتول، وقام بغناء الأغنية كونال جانجاوالا، ديبانشي ناجار وبادمانه جايكواد.

يُظهر الفيديو الماراثيون وهم يحتفلون بفوزهم، وأرجون كابور الذي سيُلعب دور محارب مارثا "ساداشيف باهو راو" في"Panipat"​​، ثم ينضم للجنود ويبدأ الرقص في مدح اللورد شيفا، وكريتي سانون التي تلعب دور "بارفاتي باي" زوجة ساداشيف راو بهاو، وتنضم إليهم مع نساء أخريات.

نشر أرجون كابور الفيديو على تويتر، وكتب "صرخة انتصار شيفا يتردد صداها عاليًا! Mann Mein Shiva من Panipat طُرحت الآن".

قدم فريق Panipat عرضًا رائعًا اليوم، في حفل إطلاق أغنية Mann Mein Shiva، حيث تم الترحيب بالفريق، بما في ذلك أرجون كابور وكريتي سانون وآشوش جواريكر، بأسلوب ماهاراشتريان التقليدي، من قبل الراقصين الشعبيين، وطابق الممثلون أيضًا خطوات الرقص مع الراقصين.

فيلم ​​Panipat هو فيلم دوري، يستند إلى معركة بانيبات ​​الثالثة التي حدثت بين إمبراطورية مارثا والجيش الأفغاني في 14 يناير 1761، وبصرف النظر عن أرجون وكريتي، يقوم ببطولة الفيلم أيضًا سانجاي دت وهو يلعب دور الملك الأفغاني أحمد شاه العبدلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ 13 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 15 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

أليو ديانج يزف بشرى سارة للأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ 17 دقيقة

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

موضوعات متعلقة

شرادها كابور تروج لفيلمها الجديد "Stree"

ملكة جمال السبعينات الهندية زينات أمان تنضم لأسرة فيلم Panipat

طرح أول أغنية من فيلم أيشومان كورانا الجديد (فيديو)

بساري أحمر.. كريتي سانون بإطلالة جديدة على "الانستجرام"

الكشف عن أول أغنية من الفيلم الهندي "Panipat"

أرجون كابور يبدأ التصوير لفيلم جديد "بدون عنوان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status