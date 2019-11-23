«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر LIVE KSA هدف رونالدو I7SRY رابط ماتش يوفنتوس ضد اتلانتا اليوم Ro

نتابع سوياً مباراة يوفنتوس واتلانتا بث مباشر بالجولة الثالثة عشر بالدوري الإيطالي وتعتبر مواجهة يوفنتوس واتلانتا تحدي بالنسبة المدير الفني المخضرم ماوريسيو ساري الذي قرر خروج الدولي البرتغالي كريستاينو رونالد من القائمة المستدعاة لمواجهة الليلة وعلي حساب تصريحات ساري أن إستبعاد رونالدو من مواجهة اليوم يأتي من أجل إعدادة بالشكل الأمثل لمواجهة أتلتيكو مدريد بالجولة الخامسة بدور المجموعات بدور أبطال أوروبا المواجهة التي من المقرر إقامتها خلال الأسبوع الجاري ولكن ما يثير الشكوك حول تصريحات المدرب الإيطالي هو غضب رونالدو خلال إستبدالة في مواجهة يوفنتوس وميلان بالجولة الثانية عشر.





يوفنتوس مازال يعاني من مشاكل فنية كبيرة وذلك علي الرغم من مواصلة أنتصاراتة بتحقيق الأنتصار الرابع علي التوالي علي حساب ميلان بالإضافة إلي الحفاظ علي صدارة الدوري الإيطالي بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الذي يحتل الوصافة إلي الأن ولكن يظل يوفنتوس لدية مشاكل فنية واضحة خلال المواجهات الأخيرة وبالإخص خلال مواجهة ميلان الذي قدم مباراة أكثر من رائعة أمام يوفنتوس.





ميلان بقيادة مدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي أعتمد علي تشكيل 4-3-3 والنقطة التي علينا التحدث عليها بصورة كبيرة هي منطقة وسط الميدان والذي كان تمثل ثغرة بالنسبة ميلان خلال السنوات الأخيرة ولكن الأوضاع أصبحت مختلفة تحت قيادة ستيفانو بيولي الذي قد أعتمد علي الثلاثي الجزائري إسماعيل بن ناصر كلاعب إرتكاز والثنائي لوكاس باكيتا وراضي كرونيتش كثنائي محور إرتكاز وبالطبع إسماعيل بن ناصر كان لدية مهام دفاعية كبيرة أههما الضغط المتواصل علي أهم لاعب في المنظومة الهجومية بالنسبة يوفنتوس الأ وهو فيديريكو بيرنارديسكي.





ستيفانو بيولي أعتمد علي تقارب الخطوط والضغط الأمامي علي دفاعات ووسط ميدان يوفنتوس وبما أن يوفنتوس يمتلك ظهيرين لديهما أدوار هجومية كبيرة يمكن من خلالهما ضرب الضغط الأمامي المميز من جانب ميلان وبالتالي أصبح هناك مساندة من جانب وسط الميدان في الضغط علي ظهيرين يوفنتوس الثنائي أليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو بالإخص أن لم يكن هناك تقدم هجومي من جانب ظهيرين ميلان أندريا كونتي وتيو هرنانديز وذلك أمر طبيعي في ظل تحركات رونالدو في منطقة الأطراف كذلك الحال بالنسبة بيرنارديسكي الذي كان يتحرك في بعض الأحيان بالطرف الأيمن لذلك التقدم الهجومي من جانب ظهيرين ميلان كانت ستمثل ثغرة بالنسبة الضغط الأمامي المتبع من جانب ميلان.





تحركات ثلاثي وسط ميدان ميلان في منطقة الأطراف وبالإخص الثنائي راضي كرونيتش ولوكاس باكيتا من أجل الضغط علي أظهرة يوفنتوس تلك التحركات كانت قد تمثل ثغرة في وسط ميدان ميلان وبالتالي أصبح يحاول ثنائي أظهرة ميلان القرب إلى حداً ما إلي منطقة العمق وذلك في حالة تحرك راضي كرونيتش ولوكاس باكيتا في منطقة الأطراف وبالطبع في حالة عدم تحرك أظهرة ميلان في منطقة العمق كان سيكون هناك ثغرة أو فجوة بين خط الوسط وخط الدفاع وبالتالي سيكون يوفنتوس قادر وبسهولة علي الأختراق من منطقة العمق من خلال الثلاثي رونالدو وبيرنارديسكي.





ضغط كرونيتش علي كوادرادو ودخول هرنانديز منطقة العمق





ماوريسيو ساري حاول الضغط الأمامي هو الأخر علي فريق ميلان وذلك لنقطتين النقطة الأولي وهي تفادي نقل الكرة إلي وسط ميدانة وبالتالي يقوم ميلان بالضغط الأمامي ويكون هناك مشاكل كبيرة لدية يوفنتوس في الوصول للثلث الأمامي النقطة الثانية وهي السيطرة علي الخطورة الهجومية لفريق ميلان الذي قد أعتمد بشكل كبير في الخروج بالكرة عن طريق ظهيرة الأيسر الإسباني تيو هرنانديز.





الضغط علي تيو هرنانديز





يمكن أن نقول أن الضغط الأمامي من جانب يوفنتوس علي الميلان كان الحل الأنسب والأمثل بالنسبة يوفنتوس من أجل الهروب من الضغط الأمامي الرائع الذي قام بة ميلان في بداية المواجهة لذلك بعد مرور خمسة عشر دقيقة سنجد أن يوفنتوس يحاصر ميلان في وسط ميدانة وبالتالي هنا حاول ميلان الخروج من تلك الأزمة من خلال التقدم الهجومي للظهيرين وذلك لم يحدث في بداية المواجهة بالإضافة إلي تحرك سوسو في منطقة العمق من أجل خروج الكرة من الجانب الدفاعي للجانب الهجومي أيضاً من ضمن الحلول التي لجأ لها ميلان للخروج بالكرة هو المثلث بالجانب الأيسر المكون من الثلاثي أليسيو رومانيولي وراضي كرونيتش وتيو هرنانديز.





تحرك سوسو في وسط الميدان





يوفنتوس تفوق علي ميلان دون شك في مسألة الخروج بالكرة والوصول للثلث الأمامي ولكن يوفنتوس ظل لدية مشكلة وهي عدم الفعالية الهجومية أو عدم وجود تنوع في الحلول الهجومية حيث يتم الأعتماد علي الأنطلاقات الفردية من جانب الظهيرين دون مساندة فعالة من وسط الميدان لذلك سنجد أن رونالدو قد تحرك كثيراً خارج منطقة الجزاء وذلك ليس المعتاد بالنسبة رونالدو خلال السنوات الأخيرة الماضية.





من ضمن أهم المشاكل الهجومية بالنسبة يوفنتوس هو عدم وجود اللاعب القادر علي الأختراق بشكل فردي وذلك يفسر لماذا تم الأعتماد علي الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من بداية شوط اللقاء الثاني وذلك علي حساب رونالدو الغير قادر علي التحرك والأختراق من منطقة الأطراف بالإضافة إلي أن تواجدة داخل منطقة الجزاء غير فعال, أيضاً ما يؤكد لجوء ماوريسيو ساري إلي زيادة النزعة الفردية في هجوم اليوفي هو خروج بيرنارديسكي ودخول الدولي البرازيلي دوجلاس كوستا.





خروج رونالد جعل المخضرم الإيطالي ماوريسيو ساري يحول الشكل الخططي من 4-3-1-2 إلي 4-3-3 وذلك بتحرك فيديريكو بيرنارديسكي بالجانب الأيسر وتحرك باولو ديبالا بالجانب الأيمن باالإضافة إلي تحرك جونزالو هيجواين في منطقة العمق من أجل عمل ترابط بين وسط الميدان والثلث الأمامي وقد نجح بالفعل بشكل كبير الدولي الأرجنتيني في هذة المهمة.





الشكل الهجومي لفريق اليوفنتوس بالشوط الثاني





ماذا أصبح شكل يوفنتوس الهجومي بعد خروج بيرنارديسكي ودخول دوجلاس كوستا تم الأعتماد علي كوستا بالجانب الأيسر مع مساندة هجومية كبيرة من جانب الدولي الفرنسي بليز ماتويدي بالإضافة إلي الدور الهجومي من الظهير الأيسر أليكس ساندرو الحال كذلك ينطبق علي الجانب الأيمن التي شهدت عمل ثنائي من جانب كوادراد وديبالا وبالتالي أصبح يوفنتوس لدية فعال هجومية كبيرة من منطقة الأطراف, بالطبع التغيرات كانت لها الدور الأبرز في تحقيق يوفنتوس نقاط اللقاء الثلاثة عن جدارة وإستحقاق ولكن يتوجب علي ساري عمل تعديلات كبيرة بالتشكيل الأساسي حتي لا يعاني يوفنتوس هجومياً كما حدث بالشوط الأول.



