Advertisements
Advertisements
Advertisements

هونج كونج تستعد للانتخابات.. وحصار الحرم الجامعي يقترب من نهايته

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
كان حرم جامعي بهونج كونج تحت الحصار لأكثر من أسبوع من الأراضي القاحلة المهجورة اليوم السبت مع وجود حفنة من المتظاهرين يتحصنون في ملاجئ مخبأة في أرجاء القمامة حيث تحول تركيز المدينة إلى الانتخابات المحلية.

واقترب الحصار من نهايته، حيث سعى بعض المتظاهرين في جامعة البوليتكنيك في شبه جزيرة كولون بشكل يائس إلى الخروج، وتعهد آخرون بعدم الاستسلام بعد أيام من أسوأ أعمال العنف منذ تصاعد المظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو.

وقال سام، الطالب البالغ من العمر 21 عامًا، بينما كان يخطط للهروب، إذا اقتحموا، فهناك الكثير من الأماكن للاختباء.

وتعهد متظاهر آخر، رون، بالبقاء حتى النهاية مع تعليقات أخرى، مضيفًا، ستكون الرسالة واضحة أننا لن نستسلم أبدًا.

وقُبض على حوالي 1000 شخص في الحصار المفروض على المدينة التي تحكمها الصين، حوالي 300 منهم تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

وأقامت الشرطة حواجز بلاستيكية عالية وسياجًا على محيط الحرم الجامعي، قرب منتصف النهار، وبدا الضباط مرتاحين، مما سمح للمواطنين بالتطفل على أطراف الطوق عندما فتحت متاجر الأحياء أبوابها للعمل.

ويربط نفق الطريق جزيرة هونغ كونغ بمنطقة كولون.

وبدأت الإصلاحات في الوقت الذي يستعد فيه 1104 أشخاص للترشح لـ 452 مقعدًا في مجلس المقاطعة في الانتخابات يوم الأحد.

وسجل حوالي 4.1 مليون شخص من هونج كونج، من سكان يبلغ عددهم 7.4 مليون شخص، للتصويت، مدفوعًا جزئيًا بحملات التسجيل خلال شهور من الاحتجاجات.

ويعمل الناشطون الشباب المؤيدون للديمقراطية الآن في بعض المقاعد التي لم يسبق لها مثيل والتي هيمن عليها المرشحون المؤيدون لبكين.

وارتفعت الاحتجاجات من يونيو بعد سنوات من الاستياء بشأن ما يعتبره الكثير من السكان تدخلًا صينيًا في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقالت بكين إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تحكم بها هونج كونج. وتنفي التدخل في شؤون المركز المالي الآسيوي وتتهم الحكومات الأجنبية بإثارة المتاعب.

في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن سحق الاحتجاجات سيكون له "تأثير سلبي هائل" على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرًا بين البلدين.

وأضاف ترامب، لو لم يكن الأمر بالنسبة لي، فإن هونغ كونغ كانت ستُمسك في غضون 14 دقيقة، دون تقديم أي دليل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هونج كونج ترامب انتخابات الحرم الجامعي احتجاجات هونج كونج

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ 14 دقيقة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ 18 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

أليو ديانج يزف بشرى سارة للأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

زعيمة هونج كونج ترحب بالحوار لكنها لن تنفذ المطالب

احتجاجات طلابية بهونج كونج مع تزايد المخاوف الاقتصادية

شوارع هونج كونج تتحول لساحة معركة في اليوم الوطني للصين

القنصلية السعودية في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في مناطق الاحتجاجات

إلقاء قنابل حارقة داخل محطة مترو في هونج كونج

العنف في هونج كونج يذكّرنا بأن القوات الصينية قريبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status