هاني شنودة: "أه لو لعبت يا زهر" لها معنى يجعل مصر تتقدم للإمام (فيديو)

أشاد الموسيقار هاني شنودة، بالمطرب أحمد شيبه في أغنية "أه لو لعبت يا زهر".





وأضاف "شنودة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المطرب أحمد شيبة في "أه لو لعبت يا زهر" جاب جول، وأرفع له القبعة عليها، مشددًا على أن صوته رائع، ومعنى الأغنية بأنه لن يتعامل مع من لم يقف معه في ظروفه الصعبة مثل معاملته وإنما سيكون أفضل، ولحنها حلو وأداءها جيد وهائل معنى يجعل مصر تتقدم للإمام.



