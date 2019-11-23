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هاني شنودة: "أه لو لعبت يا زهر" لها معنى يجعل مصر تتقدم للإمام (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:03 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أشاد الموسيقار هاني شنودة، بالمطرب أحمد شيبه في أغنية "أه لو لعبت يا زهر".

وأضاف "شنودة"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن المطرب أحمد شيبة في "أه لو لعبت يا زهر" جاب جول، وأرفع له القبعة عليها، مشددًا على أن صوته رائع، ومعنى الأغنية بأنه لن يتعامل مع من لم يقف معه في ظروفه الصعبة مثل معاملته وإنما سيكون أفضل، ولحنها حلو وأداءها جيد وهائل معنى يجعل مصر تتقدم للإمام.

وأكد، أنه يحب جميع المغنيين؛ لأنه يراهم مثلما يرى الشخص العادي طبق الفاكهة كل فاكهة لها وقتها المناسب، معلقًا: "عمرو دياب في أغنية التلات، ومحمد منير في أغنية أنا بعشق البحر فوق الخيال، كل مطرب يكون في الحتة اللى اتحط فيها".
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الكلمات المفتاحية

هاني شنودة أه لو لعبت يا زهر أغناي شعبية أحمد شيبة

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