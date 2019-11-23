كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

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حقق برشلونة فوزا ثقيلاً على سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني والتي شهدت تألق الاسطورة لونيل ميسي وسجل هاتريك بشكل مميز.

يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني في المركز الأول برصيد 25 نقطة متساويا مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني ولكن برشلونة متفوق بفارق الأهداف.

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