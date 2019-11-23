شريف عرفة في ندوة تكريمه بـ القاهرة السينمائى: السينما المصرية تتعثر ولا تموت

قال المخرج شريف عرفة، أمس الجمعة، إن السينما المصرية على مدى تاريخها الطويل تتعثر ولا تموت، مشيرا إلى أن المخرجين والفنانين يتأثرون بالمجتمع بشكل كبير وبنعكس ذلك فى أعمالهم.





جاء ذلك فى كلمته خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بمناسبة منحه جائزة فاتن حمامة للإبداع بالدورة الـ41 للمهرجان.





وأضاف أن طبيعة الإنتاج السينمائى تغيرت بعد تأميم السينما، ولكن عاطف الطيب وخيرى بشارة وغيرهم أحدثوا تغييرا فى السينما، وهذا ما ظهر فى المعالجات التى قدموها.





وأشار، خلال الندوة التى حضرها رئيس المهرجان محمد حفظى وأدارها الناقد طارق الشناوى، إلى أنه عدد صالات العرض فى مصر ازدادت خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع الأعداد فى فترة الثمانينات والتسعينات.





وأعرب فى الوقت نفسه عن فخره بتكريمه من المهرجان، وقال: تكريمى بجائزة تحمل اسم فاتن حمامة فخر ليا، وانه من مهرجان القاهرة شرف كبير.





وحول علاقته بالراحلة فاتن حمامة التى تحمل الجائزة اسمها، أوضح: تلقيت اتصالا من فاتن حمامة فى يوم ما وكانت تهنئنى بفيلم "يا مهلبية" حيث عرض فى مهرجان القاهرة وكانت فاتن حمامة ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وأبلغتنى أن الفيلم لن يحصل على جوائز لأن لجنة التحكيم لم تفهم القفشات الكوميدية فيه.





وقال إن المهم بالنسبة له كان إعجابها بالفيلم وشكرها له على الجهد الذى بذله فيه وطلبها أن تتعاون معه.





ووجه المخرج الشكر إلى الفنانة ليلى علوى التى ساعدته فى إنتاج فيلم يا مهلبية وأفلام أخرى لأنها كانت تؤمن به.



