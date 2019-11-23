كارمن سليمان توجه رسالة تشجيعية لجمهورها

تهتم الفنانة كارمن سليمان، بمشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت كارمن صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي مُرتدية سويت شيرت باللون الأسود،مُزين باللون الأبيض، وبنطلون جينز باللون الأزرق، ووضعت جاكيت باللون الأخضر على خصرها، وارتدت كوتشي باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وارتدت نظارة شمس باللون الأسود.



أغنية "تقنن"



يُشار أن الفنانة كارمن سليمان، طرحت مؤخرًا أغنيةباللهجة الخليجية تحمل اسم "تفنن"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وأعلنت كارمن بعد نجاح تلك الأغنية عن تحضيرها لأغنية أخري بتلك اللهجة، وستكون مفاجأة لجمهورها.





سبب غناء كارمن سليمان باللهجة الخليجية



ومن جهة أجري، كشفت الفنانة كارمن سليمان خلال لقائها فى برنامج "on set" مع الإعلامية شيرين حمدي أنها قامت بغناء الأغاني الخليجية لأول مرة عندما كانت في المرحلة الثانوية، وأن والدتها التى ساعدتها على اتقان تلك اللهجة، حيث كانت تجعلها تستمع إلى أغانى الأستاذ محمد عبده والأستاذ طلال مداح.





وصرحت أنها استفادت كثيرًا من هذه الأغاني، وبعد ذلك وجدت لديها جمهورًا كبيرًا من الخليج وبخاصة من منطقة السعودية.



