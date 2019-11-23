Advertisements
Advertisements
Advertisements

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة وليجانيس الآن bein YOUTU

السبت 23/نوفمبر/2019 - 01:06 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
Advertisements
يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ديبورتيفو ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة برشلونة وليجانيس
تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الثانية مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت تونس.

كورة لايف kora live لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس
تقام مباراة برشلونة وليجانيس على الملعب البلدي دي بوتاركي، معقل نادي ديبورتيفو ليجانيس، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق خليل البلوشي.

يلا شوت توداي yalla shoot today فالفيردي يتسلح بتواجد ميسي
كول كورة cool kora، حيث يعول إرنستو فالفيردي على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة ليجانيس، ويأتي على رأسها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ويتمثل المثلث الهجومي الآخر بتواجد كلاً من أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، ولويس سواريز في قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم.

كورة ستار KORA STAR لمعرفة ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني
يدخل نادي برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل ليجانيس ترتيب الليجا، برصيد 6 نقاط فقط.



Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

منذ 14 دقيقة

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 17 ساعة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

منذ 18 دقيقة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

أليو ديانج يزف بشرى سارة للأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 15 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status