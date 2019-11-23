« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة وليجانيس الآن bein YOUTU

يلا شوت yalla shoot ، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره ديبورتيفو ليجانيس، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".





كورة أون لاين kora online بث مباشر لمباراة برشلونة وليجانيس

تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الثانية مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا بتوقيت الإمارات والواحدة بتوقيت تونس.





كورة لايف kora live لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس

تقام مباراة برشلونة وليجانيس على الملعب البلدي دي بوتاركي، معقل نادي ديبورتيفو ليجانيس، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق خليل البلوشي.





يلا شوت توداي yalla shoot today فالفيردي يتسلح بتواجد ميسي

كول كورة cool kora، حيث يعول إرنستو فالفيردي على قوته الهجومية الضاربة في مواجهة ليجانيس، ويأتي على رأسها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ويتمثل المثلث الهجومي الآخر بتواجد كلاً من أنطوان جريزمان، وعثمان ديمبيلي، ولويس سواريز في قائمة البلوجرانا لمباراة اليوم.





كورة ستار KORA STAR لمعرفة ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني

يدخل نادي برشلونة المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل ليجانيس ترتيب الليجا، برصيد 6 نقاط فقط.











