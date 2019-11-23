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الزناتي: بدء حجز عمرة الصحفيين وأسرهم بالتقسيط بدءًا من غدٍ الأحد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:58 م
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حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة، عن بدء الحجز  لرحلة العمرة التي تنظمها النقابة للصحفيين وأسرهم.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الرحلة ستكون بمستوى الخمس نجوم في الإقامة بمكة والمدينة المنورة، ولمدة عشرة أيام  بالإفطار (بوفيه مفتوح) بفندق موفنبيك بمكة وروف المدينة، مؤكدًا أن السفر على متن الخطوط السعودية، وستكون العودة مباشرة من مطار المدينة المنورة يوم ١٦ يناير، وسيكون السفر يوم ٧ يناير المقبل؛ لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة وتوفير وقت مناسب لهم.

وأضاف أنه سيتم السماح بالتقسيط للصحفيين أعضاء النقابة بدفع ٥٠% من قيمة الرحلة، ثم تقسيط الباقي على ستة أشهر خصمًا من البدل أو الراتب أو المعاش، بينما يستفيد أسر الصحفيين من السفر بنفس السعر المقرر للرحلة دون زيادة.

وعن الأوراق المطلوبة من الراغبين في رحلة العمرة، أكد "الزناتي" أنها كالتالي: جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة) و(4) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، وشهادة تطعيم، وصورة الرقم القومي.

وأوضح أن الحجز بالدور الثالث بمبنى النقابة، وذلك بدءًا من غدٍ الأحد، ويستمر  لمدة١٠ أيام لدى الزميل عصام عبدالمنعم.
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نقابة الصحفيين ضياء رشوان حسين الزناتي الفجر الحج والعمرة للصحفيين

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