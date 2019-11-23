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"مواقع التواصل.. المنتج الصامت" في حلقة نقاشية ضمن "القاهرة السينمائي"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية تحت عنوان "مواقع التواصل الاجتماعي- المنتج الصامت"، تتناول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية.

وتتحدث في الحلقة النقاشية الفنانة الشابة جميلة عوض، والكاتب والسيناريست هيثم دبور، وعمر عبدالتواب المدير العام لوكالة تارجت، وطارق نصر المدير التنفيذي لوكالة "mintrics"، ومن المقرر أن تدير الحلقة النقاشية إنجي أبو السعود.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للسينما في دورته الـ41، الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويُعرض فيه أكثر من 150 فيلما من مختلف دول العالم، خلال أيام المهرجان، الذي يمتد على مدار 9 أيام، ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

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