رباعي هجومي في تشكيل برشلونة ضد ليجانيس "أجيري"

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ليجانيس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".





ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على صدارته لترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن ريال مدريد.





ويأمل الفريق الكتالوني في العودة لسكة الانتصارات خارج الديار عندما يلتقي بليجانيس بقيادة مدربه خافيير أجيري صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الليجا.





تشكيل برشلونة ضد ليجانيس





حراسة المرمى : شتيجين





خط الدفاع : موسى واجيه - بيكيه - أومتيتي - فيربو





خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - عثمان ديمبلي





خط الهجوم : أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - لويس سواريز





ودفع فالفيردي بعثمان ديمبلي ليكمل المربع الهجوي مع جريزمان وميسي وسواريز.



