تامر محسن: الدراسة والممارسة تلغى التوتر فى أول أيام التصوير

وجه المخرج تامر محسن مجموعة من النصائح للممثلين خاصة فى أول أيام التصوير والتى يشعر فيها الأغلبية بالتوتر وقال: «أغلب الممثلين ما بيحبوش يشوفوا أدوارهم الأولى، وأحياناً ما بيحبوش يشوفوا أول يوم تصوير أو أول مشهد صوروه.. بيحسوا إنهم عايزين الزمن يرجع بيهم لليوم ده ويعيدوا التصوير تانى..عشان بيحسوا إنهم أحسن بكتير من اللى طلعوه قدام الكاميرا.. ده بيحصل عادة فى الأعمال الأولى للممثل عشان ما بيبقاش مدرّب كفاية إنه يشتغل بذهن صاف.. والتمثيل محتاج ذهن صاف.. لكن لو الذهن مشتت بأسئلة كتيرة هتشوشر على الممثل.



