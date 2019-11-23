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تامر محسن: الدراسة والممارسة تلغى التوتر فى أول أيام التصوير
السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:43 م
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العدد الورقي
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وجه المخرج تامر محسن مجموعة من النصائح للممثلين خاصة فى أول أيام التصوير والتى يشعر فيها الأغلبية بالتوتر وقال: «أغلب الممثلين ما بيحبوش يشوفوا أدوارهم الأولى، وأحياناً ما بيحبوش يشوفوا أول يوم تصوير أو أول مشهد صوروه.. بيحسوا إنهم عايزين الزمن يرجع بيهم لليوم ده ويعيدوا التصوير تانى..عشان بيحسوا إنهم أحسن بكتير من اللى طلعوه قدام الكاميرا.. ده بيحصل عادة فى الأعمال الأولى للممثل عشان ما بيبقاش مدرّب كفاية إنه يشتغل بذهن صاف.. والتمثيل محتاج ذهن صاف.. لكن لو الذهن مشتت بأسئلة كتيرة هتشوشر على الممثل.
وقال إن التغلب على هذه المشكلة يكون من خلال الدراسة والحرفة والممارسة التى تجعل الممثل على قدر أعلى من الاحتراف بحيث يتمكن من تصفية ذهنه ويمكنه الإجابة على كل تلك الأسئلة وأصبح لديه ثقة فى نفسه وأنه ممثل جيد وبأن المخرج من الممكن أن يكون «مكشر» لأسباب أخرى ليس لها علاقة به وتعلم من خلال الخبرة كيفية التحكم فى نفسه حتى وإن أخطأ فى take . بعض الممثلين أحيانا لما بيغلطوا فى take بيتوتروا فبيبقى الـtake اللى بعده أسوأ.. بيحس إن الحكاية بتكبر معاه ويبقى كل اللى نفسه فيه إن المشهد ده يخلص بأى شكل عشان يجرى على أوضته. كل دى حاجات بتأثر جداً فى الممثل وبتخليه مش عارف يطلّع كل اللى عنده، ونفسه يعيد أعماله الأولى تانى. دى حاجة حلها الوحيد هو التدريب.
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