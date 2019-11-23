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لهذا السبب.. محمد حماقي يطير إلى لبنان

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:54 م
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محمد حماقي
محمد حماقي
رانيا ماهر
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يحرص المطرب محمد حماقي، علي مشاركه متابعيه بصور له علي كافه حسابته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من داخل الطائرة ومتجه إلى لبنان للعروض المباشره اليوم لبرنامج "ذا فويس".

وقد حمس حماقي متابعيه مؤخرا بمناسبة العروض النهائية، حيث أن فريقه في البرنامج به العديد من الأصوات الجميلة لكن المنافسة مشتعلة بقوة بين كل الفرق.

ويعرض برنامج ذا فويس على فضائية الmbc، وهذا هو الموسم الخامس له بعد تحقيقه لنجاحات متتالية.

وتضم لجنة التحكيم ذا فويس عدد من كبار الفنانين، هم الديفا سميرة سعيد والنجمة أحلام والنجم محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة.

وقد حصل الفنان محمد حماقي، على أعلى نسبة تصويت كأفضل مطرب مصري عربي في عام 2019، وذلك من خلال استفتاء مجله "دير جيست".

ومن المفترض أن يُقام الحفل الشهر المقبل، بأحد الفنادق الضخمة في مصر بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة، ومن الفنانين المُكرمين.

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