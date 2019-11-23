تألق بنات الازورى بكأس العالم لسلاح الشيش .. ومنتخب مصر يودع منافسات الفردي

تألقت بنات منتخب الازورى الايطالي لسلاح الشيش سيدات فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقامة حاليا بالقاهرة احدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وحجزت بنات الازورى 11 مقعدا فى دور ال 64 الرئيسى الاول المقرر انطلاقه غدا السبت بعد تخطى دور المجموعات التمهيدى .





وضمت قائمة الازورى كل المصنفة الثانية عالميا والاولى على البطولة اليس فولبى واليسا فاردارى وفرانشيسكا بالومبو و اليسا دى فرانشيسكا واريانا اريجو و باتريشيا موناكو ومارتينا فافريتا ومارتينا باتشينى ومارتينا سينيجاليا وكاميلا مانشينى واريكا سابريزا .





كما حجز منتخب الدب الروسي ثمانية مقاعد فى الدور الرئيسي الاول فى مقدمتهم المصنفة الاولى عالميا والثانية على البطولة إينا ديريجلازوفا .





اما منتخبنا الوطنى فقد ودعت لاعباته منافسات الفردى فى البطولة حيث خرجن نظرا لقوة التنافس وفارق الخبرات لصغر سن معظمهن وإن كانت الفرصة متاحة امامهن لتحقيق مركز متقدم فى منافسات الفرق التى ستقام غدا الأحد.



