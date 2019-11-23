بارس سان جيرمان يسحق نظيره ليل بثنائية مقابل لا شيء (تفاصيل المباراة)

سحق باريس سان جيرمان نظيره ليل أمس بثنائية مقابل لاشيء، ضمن منافسات الأسبوع ال14 من بطولة الدوري الفرنسي للمحترفين.

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان وليل بفوز فريق سان جيرمان هدفين مقابل لا شىء في اللقاء الذى جمع بينهما أمس في الدوري الفرنسي الممتاز.





نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وليل





أحرز ماورو إيكاردي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ17، وسجل آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول من عمر المباراة.





وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة رقم 33 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليل عند 19 نقطة في المركز السابع.



