Advertisements
Advertisements
Advertisements

بارس سان جيرمان يسحق نظيره ليل بثنائية مقابل لا شيء (تفاصيل المباراة)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
سحق باريس سان جيرمان نظيره ليل أمس بثنائية مقابل لاشيء، ضمن منافسات الأسبوع ال14 من بطولة الدوري الفرنسي للمحترفين.

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان وليل بفوز فريق سان جيرمان هدفين مقابل لا شىء في اللقاء الذى جمع بينهما أمس في الدوري الفرنسي الممتاز.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وليل

أحرز ماورو إيكاردي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ17، وسجل آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 31 من الشوط الأول من عمر المباراة.

وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى النقطة رقم 33 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد ليل عند 19 نقطة في المركز السابع.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تفاصيل المبارة باريس سان جيرمان وليل باريس سان جيرمان باريس

أخبار تهمك

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 19 ساعة

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 15 ساعة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 16 ساعة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

موضوعات متعلقة

نيمار يقود سان جيرمان للفوز على آنجيه بالدوري الفرنسي

بدون الثلاثي المرعب.. باريس سن جيرمان يعبر عقبة ميتز

في ليلة تألق إيكاردي ونيمار.. باريس سان جيرمان يسحق أنجيه

باريس سان جيرمان يسحق كلوب بروج ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

باريس سان جيرمان يضرب مارسيليا برباعية في الدوري الفرنسي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status