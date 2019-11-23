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"أحلام شاقة" أغنية جديدة لأحمد شوقي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:41 م
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المطرب الشاب أحمد شوقي
المطرب الشاب أحمد شوقي
العدد الورقي
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أطلق المطرب الشاب أحمد شوقي أغنيته الجديدة «أحلام شاقة»، وهى من كلمات وألحان، أنطونيوس نبيل، ويعتبرها شوقى أغنية تؤكد على الإصرار على تحقيق الحلم رغم كل الصعاب، والأغنية من إنتاج رهاف للإنتاج الفنى، ويقول مطلع الأغنية «9 سنين أحلام شاقة، بأغنى للنور وانحاز له فى كل حرب بيدخلها ما فضلش عنى ولا اتبقى غير غنوة ديما بتغازله بأنزفها مش بس بأقولها يا شمس يا قريبة وغايبة امتى برجوعك تحيينى وأشوف قيودى حبال دايبة، مالهاش ضوافر تأذينى».

أغنية «أحلام شاقة»، ليست الأغنية الأولى فى مشوار شوقى فقدم قبلها مجموعة كبيرة من الأغنيات منها لا تسألى التى لحنها أنطونيوس نبيل الذى يشاركه مشروعه الغنائى الذى بدأ عام 2018 وكانت هذه الأغنية مهداة من فريق العمل لأطفال الشوارع، و5 أغنيات أخرى أبرزها «دعاء يناير»، أول تجربة دينية لهما وهى من كلمات الإمام على بن طالب رضى الله عنه، وألحان أنطونيوس نبيل وشاركته الغناء أيضا المطربة الشابة ريم نسيم، لتكون دعاء يناسب كل الأوقات خاصة أنه لا يهتم المطربون بالأدعية إلا مع قرب شهر رمضان.

أحمد شوقى فضل أن يقدم كل أشكال الغناء، وغنى للأطفال «بوسة بجد»، ويعتبر أنهم مظلومون فى مصر لعدم الاهتمام بهم من قبل شركة الإنتاج أو المطربين، وما يتم تقديمه من محتوى قليل جدا لذلك يلجأون إلى القنوات العربية والأجنبية ويحفظون أغنياتها.
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