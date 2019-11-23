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هدوء حذر يسود ساحات وجسور العاصمة العراقية بغداد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:40 م
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
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ساد الهدوء ساحات التظاهر وجسور العاصمة العراقية بغداد، بعد ليلة شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أوقعت العديد من الإصابات.

 

وأعادت السلطات العراقية، فتح طريق السماوة - ناصرية بعد قطعه من قبل محتجي قضاء البطحاء، وقامت القوات الأمنية بإزالة القطع وتنظيف الشارع.

 

واستعادة قوات الأمن العراقية، السيطرة على جزء من جسر الأحرار بعد أن سيطر عليه المتظاهرون بشكل كامل ولفترة قصيرة، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

ووفقًا لقناة العربية، نفت قيادة شرطة النجف مقتل الناشط المدني أحمد الياسري، وأكدت أن الخبر عار من الصحة.

 

جرت عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين، مساء الجمعة، قرب جسر الأحرار في بغداد، وهو الجسر الذي سيطر عليه متظاهرون وفق مصادر "العربية" و"الحدث"، وذلك بعدما انسحبت قوات الأمن باتجاه البنك المركزي.

 

هذا ونفت وكالة الأنباء العراقية تسجيل أي حالات وفاة في ساحات التظاهر في بغداد، أمس الجمعة. وكانت وكالات أنباء عالمية نقلت عن مصادر أمنية سقوط 4 قتلى وأكثر من 20 جريحا في اشتباكات الجمعة، بعد أن فتحت قوات الأمن النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين خاصة عند جسر الأحرار وسط بغداد.

 

كما أفادت وسائل إعلام عن وقوع مواجهات عنيفة بين متظاهرين في محافظة كربلاء جنوب بغداد وقوات من الشرطة أمام مبنى المحافظة، أسفرت عن وقوع إصابات بين المتظاهرين بسبب استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المحتجين. وردد المتظاهرون هتافات ضد الأحزاب وإيران يرددها متظاهرون غاضبون من محافظة كربلاء وفي ساحة التحرير وسط بغداد.

 

وتأتي المواجهات ضمن التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن عراقية منذ 5 أسابيع لتغيير نظام الحكم في البلاد.

 

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الكلمات المفتاحية

هدوء حذر بغداد العراق العاصمة العراقية

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