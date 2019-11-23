Advertisements
Advertisements
Advertisements

«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم bein

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:33 م
Advertisements
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى برشلونة مع ليجانيس فى منافسات الاسبوع 14من الدورى الاسباني للمحترفين.

 

يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

 

دوري المحترفين الاسباني

مباراة برشلونة مع ليجانيس

Barcelona vs Leganes

توقيت الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة

توقيت الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة

 

متن 4

 

معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس:

الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019

البلد المستضيف : إسبانيا

المدينة : ليغانيس

الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي

الحكم : لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

المنظم : الدوري الإسباني الدرجة الأولى

معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى

 

القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس :

بي ان سبورت اش دي 3

beIN SPORTS HD 3

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 Slovenija

SuperSport 7 / HD

LaLiga TV Bar

 

التوقيت برشلونة vs ليجانيس :

14:00 غرينتش – نواكشوط

15:00 الرباط – الجزائر – تونس

16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

Advertisements

أخبار تهمك

رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

منذ نصف ساعة

يلا كورة yalla shoot| مشاهدة مباراة مصر الأوليمبي وكوت ديفوار بث مباشر اليوم 22-11-2019 فى بطولة افريقيا تحت 23 سنة

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

الآن

مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليغانيس اليوم 23-11-2019 في الليجا

الآن

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

الآن

بث مباشر ماتش برشلونة وليجانيس Bein Match يلا شوت برشلونة وليجانيس HD بدون تقطيع bein LINE يوتيوب Plus برشلونة

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

الآن

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا.. اعرف ترددها وشاهد مباراة مصر مجانًا

منذ حوالي 19 ساعة

«HD يلا شوت» TODAY masr مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش مصر PLUS بدون تقطيع يلا شوت مصر نهائي

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

الآن

«يلا شوت الجديد» NOW مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام يونايتد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش توتنهام LIVE

الآن

تايم سبورت -beIN SPORT مشاهدة مصر وكوت ديفوار بث مباشر ON SPORT كورة لايف LIVE MATCH رابط ماتش مصر تايم سبورتNOW

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار shoot» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

الآن

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:23 م

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS صلاح جوووول

’’كورة ستار’’ مشاهدة مباراة توتنهام ووست هام بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش توتنهام اليوم بدون تقطيع beIN

02:10 م

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

07:00 م

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وبالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول بين سبورت beIN SPORT

04:10 م

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

09:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status