«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم bein

يلا شوت مشاهدة مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى برشلونة مع ليجانيس فى منافسات الاسبوع 14من الدورى الاسباني للمحترفين.

يلا شوت مباشر مباريات اليوم لايف لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.

دوري المحترفين الاسباني

مباراة برشلونة مع ليجانيس

Barcelona vs Leganes

توقيت الساعة الثانية عصرا بتوقيت القاهرة

توقيت الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة

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معلومات عن المباراة برشلونة ضد ليجانيس:

الموعد : السبت 23 نوفمبر 2019

البلد المستضيف : إسبانيا

المدينة : ليغانيس

الملعب : الملعب البلدي دي بوتاركي

الحكم : لم يحدد بعد

المعلق : لم يحدد بعد

المنظم : الدوري الإسباني الدرجة الأولى

معلومات أضافية : مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى

القنوات الناقلة برشلونة و ليجانيس :

بي ان سبورت اش دي 3

beIN SPORTS HD 3

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1 Slovenija

SuperSport 7 / HD

LaLiga TV Bar

التوقيت برشلونة vs ليجانيس :

14:00 غرينتش – نواكشوط

15:00 الرباط – الجزائر – تونس

16:00 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

17:00 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة