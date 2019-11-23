«يلا شوت» bein LIVE مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم bein
يلا شوت مشاهدة
مباريات اليوم مباشر حيث يلتقى فريقى برشلونة مع ليجانيس فى منافسات الاسبوع 14من الدورى
الاسباني للمحترفين.
يلا شوت مباشر
مباريات اليوم لايف لقاء تترقبه جماهير ومتابعي الفريقين وكرة القدم العالمية.
دوري المحترفين
الاسباني
مباراة برشلونة
مع ليجانيس
Barcelona
vs Leganes
توقيت الساعة الثانية
عصرا بتوقيت القاهرة
توقيت الساعة الثالثة
عصرا بتوقيت مكة
متن 4
معلومات عن المباراة
برشلونة ضد ليجانيس:
الموعد : السبت
23 نوفمبر 2019
البلد المستضيف
: إسبانيا
المدينة : ليغانيس
الملعب : الملعب
البلدي دي بوتاركي
الحكم : لم يحدد
بعد
المعلق : لم يحدد
بعد
المنظم : الدوري
الإسباني الدرجة الأولى
معلومات أضافية
: مباراة ذهاب الرابعة عشر من الإسباني الدرجة الأولى
القنوات الناقلة
برشلونة و ليجانيس :
بي ان سبورت اش
دي 3
beIN
SPORTS HD 3
Sport
Klub 1 Serbia
Sport
Klub 1 Slovenija
SuperSport
7 / HD
LaLiga
TV Bar
التوقيت برشلونة
vs ليجانيس
:
14:00 غرينتش
– نواكشوط
15:00 الرباط
– الجزائر – تونس
16:00 القاهرة
– الخرطوم – طرابلس
17:00 مكة المكرمة
– إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة