"المجتمعات العمرانية" توقع عقد بـ ١.٣ مليار جنيه لإنشاء منتجع خاص بـ6 أكتوبر

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المنارة العمرانية، عقد شراكة لإنشاء منتجع جرين لاند، بمنطقة جنوب الأحياء، بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تقدر بـ1.3 مليار جنيه، وقام بالتوقيع كل من المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، ومحمود الفداوي، العضو المنتدب لشركة المنارة للتنمية العمرانية.





وأكد المهندس طارق السباعي، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة المنارة العمرانية، لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، ويُعد مشروع منتجع جرين لاند، باكورة التعاون بين الجانبين، ويقع على مساحة 76 ألف م2 لبناء 520 وحدة سكنية بمساحة 150 م2، ومول تجاري، ومركز طبي، موضحاً أن الشركة تقدمت بطلب للمساهمة فى المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.





من جانبه، أضاف العضو المنتدب لشركة المنارة للتنمية العمرانية، أنه تم سداد مقدم جدية الحجز، وقيمته 10 % لتنفيذ مشروعين آخرين وهما (فندق بمنطقة جنوب الأحياء بجوار الحي الثاني بمساحة 10500 م2، ومشروع تجاري فندقي على مساحة 14000 م2 بمنطقة الحي الأول)، وتدرس الشركة حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، موضحاً أن الشركة تهدف لتوسيع نطاق التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مجال الاستثمار الزراعي، من خلال إتاحة الفرصة لعمل حزام أخضر حول المدن الجديدة، وخاصة مدن الصعيد، حيث يتم زراعة أشجار النخيل المُثمرة وتصدير الإنتاج للخارج.







