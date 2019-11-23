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شركة"مياه سوهاج" تنظم قافلة مائية لزيادة الخدمات بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة
السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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أحمد الشيخ
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صرح اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه تم تنظيم قافلة مائية، لزيادة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة.
وأضاف اللواء المهندس محمد بدري محمد، إن القافلة المائية شملت خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، مشيراً إلى أن الهدف من القوافل المائية، هو تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة.
وأوضح رئيس الشركة أن القافلة المائية ضمت مجموعة أنشطة للتوعية، شملت لقاء شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولي القرية، وندوة للسيدات، بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودِّية بين فريقين من القرية وأنشطة توعوية بالمدارس، وطرق أبواب للمواطنين بالقرية لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
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