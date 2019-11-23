شركة"مياه سوهاج" تنظم قافلة مائية لزيادة الخدمات بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة





صرح اللواء مهندس محمد ‏بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأنه تم تنظيم قافلة مائية، لزيادة خدمات مياه الشرب ‏والصرف الصحي بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة.





وأضاف اللواء المهندس محمد بدري محمد، إن القافلة المائية شملت خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه ‏الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، مشيراً إلى أن الهدف من القوافل المائية، هو ‏تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة.‏





وأوضح رئيس الشركة أن القافلة المائية ضمت مجموعة أنشطة للتوعية، شملت لقاء ‏شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولي القرية، وندوة للسيدات، بالإضافة إلى مباراة كرة ‏قدم ودِّية بين فريقين من القرية وأنشطة توعوية بالمدارس، وطرق أبواب للمواطنين بالقرية ‏لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.‏







