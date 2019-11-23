مسيرة في ملبورن باستراليا اعتراضًا على قمع إيران للأكراد والأحواز

نظم الأحوازيون والأكراد في مدينة ملبورن باستراليا اليوم السبت، مسيرة تضامناً مع الشعوب غير الفارسية.





وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لكافة أشكال القمع والتنكيل التي يتعرض لها الشعوب الغير فارسية في إيران وبخاصة الشعب الكردي والأحوازي.





واستمرت المسيرة من أمام البرلمان الاسترالي إلى مركز مدينة ملبورن، وذلك بحضور رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ميثاق عبدالله، وأمين سر الحركة محمد بشير، وقيادات من حزب حيات آزاد كردستان/بيجاك .





ويتعرض الشعوب الكردية والأحوازية وغير الفارسيين للتضييق والتشديدات من قبل السلطات الإيرانية بالإضافة إلى العديد من الممارسات والأساليب القمعية التي ينتهجها سلطات الملالي ضدهم.





ومؤخرًا قامت سلطات الاحتلال الفارسي بقتل واعتقال العديد من النشطاء الأحوازيين جراء التظاهر ضد مقتل الشاعر الأحوازي حسن الحيدري، بالإضافة إلى التظاهر ضد ارتفاع أسعار البنزين