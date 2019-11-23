جمال بيومي: السيسي زار دول أفريقية من المستحيل الإقامة فيها (فيديو)

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر الاستثمار في إفريقيا يعتبر حلقة في سلسلة من الجهود للترويج لإفريقيا والترويج لمصر في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن مصر موجودة في إفريقيا منذ أيام الفراعنة، وهناك قبائل إفريقية ودول إفريقية تفتخر أن لها أصول فرعونية، وبعض البيوت في إفريقيا مبنية على شكل أهرامات.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" على فضائية "الحدث اليوم"، صباح السبت، أنه خلال السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير غاب الحضور الرئاسي المصري عن إفريقيا، مشيرًا إلى أن السفراء والوزراء يستطيعوا بذل كافة الجهود لكنهم لهم مستوى محدود، لكن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقق نتائج فورية أثناء الاجتماعات لكونه المسئول عن اتخاذ القرار.



