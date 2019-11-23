نبيلة عبيد فى باريس فى زيارة فجر السعيد





لازالت النجمة نبيلة عبيد بأصداء تكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الأخير حيث طارت لفرنسا منذ أسبوعين لتحتفل الجالية المصرية بها هناك وفى ذات الوقت لشراء مستلزمات الشتاء من ملابس وأحذية، نبيلة استغلت تواجدها هناك وزارت عددا من أصدقائها من الجاليات العربية وقامت بزيارة الكاتبة الكويتية فجر السعيد فى باريس حيث تتلقى العلاج هناك، ومن المقرر عودتها نهاية هذا الأسبوع لتعلن أنها ستعود للإنتاج مرة أخرى وليس شرطا التمثيل فيه بعمل سينمائى سيكون مفاجأة.