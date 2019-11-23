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المعدل التهديفي لأفضل مهاجمي العالم خلال موسم 2019 / 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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نجوم العالم
نجوم العالم
محمد الدمتناوي
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يتنافس كل من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، والأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، والأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والايطالي تشيرو إيموبيلي نجم فريق لاتسيو، على جائزه أفضل مهاجم في العالم، خلال موسم 2019/ 2020.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، المعدل التهديفي لأفضل خمسة مهاجمين على مستوى العالم هذا الموسم.

 

أفضل مواسم بنزيما مع الميرنجي

 

يعيش الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، فترة سعيدة خلال الموسم الجاري، حيث تمكن من تسجيل 11 هدفًا في 15 مباراة، لعبها مع الفريق الملكي حتى الأن.

 

ليفاندوفسكي يتصدر سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم

 

يتصدر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم.

 

حيث تمكن النجم البولندي من تسجيل 16 هدفاً في 11 مباراة في الدوري الألماني تضعه في صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة.

 

لويس سواريز

 

تمكن النجم الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، من تسجيل 8 أهداف في 13 مباراة، مع العملاق الكتالوني في الموسم الحالي.

 

ورغم أن سواريز غاب عن برشلونة هذا الموسم بسبب الإصابات التي لحقت به، إلا أنه ما زال موجود في قائمة أفضل مهاجمي العالم هذا الموسم.

 

سيرجيو أجويرو

 

يقدم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مستوى جيد حتى الأن مع السيتزنز، حيث ساهم في تسجيل 13 هدفاً خلال 15 مباراة لعبها مع المان بلو، خلاب الموسم الحالي.

 

تشيرو إيموبيلي

 

شارك تشيرو إيموبيلي، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي، في 15 مباراة هذا الموسم، نجح في تسجيل 16 هدف.

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