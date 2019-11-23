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نجلاء فتحي فى إيطاليا
السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:21 م
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شهيرة النجار
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شهيرة النجار
وكذلك الأمر مع النجمة الناعمة نجلاء فتحى فى إيطاليا منذ فترة ومن المقرر عودتها نهاية هذا الشهر حيث حاول عدد كبير من المعجبين بها التواصل معها للحديث عن فكرة الاعتزال بسبب الصدفية التى لحقت بها وهذا فى ضوء فكرة اعتزال المطرب رامى جمال بسبب مرض جلدى ألم به، المفاجأة أن أسرة النجمة المحبوبة أكدوا تواجدها بإيطاليا منذ فترة ولا يعرف السبب هل للاستجمام أم للعلاج ولكن المؤكد أن نجلاء فتحى رغم بعدها عن الأضواء لازال معجبوها يبحثون عنها فى أى وقت وفى كل مكان.. الغائبة الحاضرة.
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