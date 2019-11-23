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جراهام نورتون ضيف حفل BAFTA 2020

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:25 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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نشر الحساب الرسمي للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون BAFTA على تويتر، وأعلن أن جراهام نورتون سيستضيف الحفل العام المقبل.

سوف يستضيف مذيع البرامج الحوارية البريطانية الشهيرة جراهام نورتون، حفل توزيع جوائز BAFTA لعام 2020، وجاء هذا الإعلان من قبل الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون يوم الجمعة.

نورتون البالغ من العمر 56 عامًا، صاحب أشهر برنامج حواري شعبي، هو برنامج The Graham Norton Show، ويتسلم واجبات الاستضافة من جوانا لوملي، التي خدمت كمقدمة خلال العامين الماضيين.

وفال نورتون أنه سعيد بتولي قيادة أكبر ليلة في BAFTA، وسيكون الجمهور في قاعة ألبرت الملكية، وهو بمثابة أكبر جمهور قد واجهه في حياته، ويشرفه أن يسير على خطى ستيفن فري والرائعة جوانا لوملي.

وقالت أماندا بيري، الرئيسة التنفيذية لـ BAFTA، أنها تتطلع إلى رؤية نورتون يجلب "بريقه وروح الدعابة الفريدة" خلال الحفل.

وأكملت أماندا أن حفل BAFTA، يتم نقله في جميع أنحاء العالم، وهؤلاء الجمهور يعرفونه أيضًا، مع غراهام بصفته المضيف، وأنه ليس لديها أدنى شك في أنهم سيقدمون احتفالًا خاصًا للغاية لأفضل الأفلام، ويشيدوا بالأكثر موهبة وإبداعًا للناس أمام الكاميرا وخلفها.


قدم مقدم العرض، الممثل الكوميدي، والمؤلف نورتون لأول مرة حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية قبل 15 عامًا، لكن شهر فبراير سيكون أول ظهور له كمضيف لجوائز الأفلام، ويستضيف حاليًا السلسلة السادسة والعشرين من برنامج دردشة الكوميديا ​​الشهير The Graham Norton Show، والذي يتم بثه في عدة بلدان حول العالم، وحصل نورتون على ست جوائز BAFTA Television على مر السنين، مما ساهم في ترشيحات BAFTA الـ 19 التي نالها برنامج Norton وعروضه على مدار السنين القليلة الماضية.

سيعود الحفل، الذي يحتفل بأفضل المواهب البريطانية والدولية في مجال الأفلام، إلى قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن، وسيُبث على BBC One وBBC One HD وBBC iPlayer.

سيتم الإعلان عن ترشيحات BAFTA في 7 يناير 2020، وسيُعقد حفل توزيع الجوائز في 2 فبراير.

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