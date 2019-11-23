تعرف على موعد انعقاد مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، آخر تفاصيل ما يتردد بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد ينعقد الأسبوع المقبل يوم الأحد أو الإثنين أو الثلاثاء لبحث التعديلات الوزارية.





وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن كل تلك التفاصيل مجرد معلومات متداولة، معقبًا: "تلقيت اتصالات كتير بتسأل عن التغيير الوزاري وتفاصيله".





وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، "مصر كويسة وهتنجح وهتعدي رغم الأعداء كلهم، وإحنا داخلين معركة ليست سهلة وهى معركة سوخوي 35، لكن هناك يقين أن القيادة السياسية ستنتصر، ولن نهزم".



